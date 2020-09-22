Обшук автівки українського посла: Білорусь проігнорувала ноту МЗС



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Обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертався до Мінська

Україна залишає за собою право у зв'язку з інцидентом діяти на основі взаємності

Влада Білорусі проігнорувала ноту, направлену українським МЗС через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.

Про це повідомляє МЗС України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогою надати пояснення і кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності», – заявили в МЗС.

Нагадаємо, обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертався до Мінська.

Як відомо, Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла.

Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники. У мережі з’явилося відео огляду автомобіля дипломата, де Кизима змусили вийти з машини та відкрити багажник.

Натомість Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що автомобіль посла України Ігоря Кизима не обшукали, а «провели огляд». Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля».