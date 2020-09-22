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    Політика

    Обшук автівки українського посла: Білорусь проігнорувала ноту МЗС

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    <p>Обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертався до Мінська</p> - Обшук автівки українського посла: Білорусь проігнорувала ноту МЗС

    Обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертався до Мінська

    Україна залишає за собою право у зв'язку з інцидентом діяти на основі взаємності

    Влада Білорусі проігнорувала ноту, направлену українським МЗС через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.

    Про це повідомляє МЗС України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

    «Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогою надати пояснення і кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності», – заявили в МЗС.

    Нагадаємо, обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертався до Мінська.

    Як відомо, Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла.

    Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники. У мережі з’явилося відео огляду автомобіля дипломата, де Кизима змусили вийти з машини та відкрити багажник. 

    Натомість Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що автомобіль посла України Ігоря Кизима не обшукали, а «провели огляд». Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля».

    МЗС прикордонники Білорусь обшук дипломатичний конфлікт посол автомобіль
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