Детективи виявили в автівці Юрченка пістолет



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Нардепа Олександра Юрченка виключили з фракції «Слуга народу»

Відомостей щодо про реєстрацію зброї у дозвільній системі за Юрченком зареєстровано не було

В автомобілі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Юрченка детективи Національного антикорупційного бюро України виявили пістолет. Про це заявив прокурор під час засідання щодо обрання запобіжного заходу Юрченку.

Так, за словами прокурора, 16 вересня пістолет лежав на пасажирському сидінні автомобіля Lexus LX470, що знаходився біля будинку батьків Юрченка у Броварському районі на Київщині, повідомляє УНН.

«Під час огляду автомобіля було встановлено скрізь скло, що на пасажирському сидінні знаходився предмет, схожий на зброю — пістолет та мобільний телефон... Відомостей щодо отримання вогнепальної зброї або реєстрації пристрою для відстрілу гумових куль у дозвільній системі за Юрченком зареєстровано не було», — розповів прокурор.

Співробітники НАБУ не могли провести обшук в автомобілі, адже на той момент не мали дозволу суду.

Після надання дозволу детективи НАБУ провели обшук, проте зброї та телефону вже не було.

Нагадаємо, сьогодні суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Юрченку.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».