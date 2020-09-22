  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія «вимиває» проукраїнське населення з Криму - посол

    • Розсилка
    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця - Росія «вимиває» проукраїнське населення з Криму - посол
    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

    Сотні тисяч росіян переселені до Криму за час анексії

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав «величезною проблемою» демографічні зміни в анексованому Росією Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення, про що в ООН проінформовані.

    Про це Кислиця сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.

    Він висловив подяку тим українцям і кримським татарам, які, незважаючи ні на що, продовжують залишатися на півострові.

    «В останній резолюції щодо Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема. І тут я хочу віддати належне і подякувати кримськотатарським патріотам, які, незважаючи на всі утиски, залишаються в Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму – вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант у Криму – максимально видавити будь-кого – чи це кримські татари, чи інша етнічна меншина», – сказав Кислиця.

    За його словами, «мова йде про десятки тисяч, а то й сотні тисяч росіян», які були переселені до Криму за час анексії.

    «В ООН знають про цю проблему, місія ООН з прав людини теж в курсі», – додав посол.

    Керівник підконтрольного Росії управління статистики в Криму і Севастополі Ольга Балдіна раніше повідомляла, що кількість жителів анексованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.

    За інформацією Генеральної прокуратури України, за час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч осіб.

    Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу і представників інших національних груп (ч. 1 ст. 442 КК України) у 1944 році.

    15 вересня в Женеві зробили спільну заяву щодо Криму представники 41 держави-члена ООН. У ній Росію засудили за порушення прав людини і міжнародного права на анексованому півострові.

    Раніше перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар повідомила, що найближчим часом будуть винесені на розгляд ООН оновлені резолюції з прав людини і мілітаризації в Криму. Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в підкреслив, що Україна виноситиме не менше двох проєктів резолюцій, що стосуватимуться анексованого Росією Криму, на 75-й сесії Генасамблеї ООН.

    Читайте також:
    Крим кримські татари Росія ООН посол Україна населення Сергій Кислиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies