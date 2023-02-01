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Обшуки, дисциплінарні провадження та жорсткі кадрові рішення: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Обшуки, дисциплінарні провадження та жорсткі кадрові рішення: звернення Зеленського (відео)
Нікому не дамо послаблювати нашу державу 

Президент називає день, що минув, дуже плідним щодо протистояння людям, які навіть під час війни намагалися послаблювати Україну зсередини

Сьогодні, 1 лютого, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Президент у своєму вечірньому зверненні подякував правоохоронцям та наголосив на тому, що нікому не дозволить послаблювати нашу державу.

«Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена», – наголосив Володимир Зеленський..

Кадрові рішення

Відповідно до вчорашньої заяви голови держави щодо припинення кадрового затишшя, сьогодні своїх посад позбулися очільники та керівники кількох відомств. «Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження», – повідомив президент.

Він не виключив того, що чистки у державних структурах триватимуть і надалі. «Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах», – попередив Зеленський.

Дипломатичний фронт

У середу Україну відвідав президент Австрії разом із кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. «Є чітка австрійська позиція із засудження російської агресії та готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор.Дякую пану Президенту Австрії, представникам австрійських міст, громад за те, що вони разом з Україною», – сказав президент.

Ситуація на фронті

Очільник держави провів декілька нарад із військовими. За словами Володимира Зеленського, ситуація на сході країни стає ще жорсткішою. «Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо», – заявив Володимир Зеленський.

 

Теги: обшук кадрові зміни Австрія ДБР митниця Міноборони

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