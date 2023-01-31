Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 

Також громадськість буде контролювати закупівлю речового майна та паливно-мастильних матеріалів

Міністерство оборони України зробило висновки з нещодавнього скандалу щодо закупівлі харчів для армії і тепер обіцяє забезпечити громадський контроль над закупівлями харчування, речового майна, паливно-мастильних матеріалів. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков

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«Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена», – написав він.

За словами міністра, після критичного етапу весни 2022 року, коли всю увагу було сконцентровано на вирішенні першочергових проблем армії, влітку його команда повернулася до програми реформ відомства.

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«Наразі завершено цикл перетворень у сфері закупівлі озброєнь та військової техніки. Створено агенцію, аналогічну NSPA, відбулися кадрові зміни у профільних структурах Міністерства та компаніях-спецекспортерах, змінено нормативну базу», – наголошує Олексій Резніков.

Одночасно з цим, пише міністр, було розпочато підготовку реформи тилового забезпечення, частиною якого є харчування. «Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін… Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде. Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс», – каже очільник Міністерства оборони.

За його словами, вже проведено змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. «Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану», – розповідає Резніков.

Він підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

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«Водночас я очікую допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інституцій громадянського суспільства, експертів у пошуку балансу між оперативністю, безперервністю надання послуг чи постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – та прозорістю і підзвітністю з іншого», – ділиться Олексій Резніков.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони потрапило у скандал, адже купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника.