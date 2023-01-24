Звільнено заступника генпрокурора, який зустрічав Новий рік в Іспанії, – нардеп

У період воєнного стану Симоненко їздив у відпустку за кордон, незважаючи на пряму заборону Зеленського

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка», – написав Железняк.

Нагадаємо, нещодавно Симоненко їздив святкувати Новий Рік із сім'єю до Іспанії та потрапив у скандал.



У період воєнного стану він їздив у відпустку за кордон, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського. Журналісти з'ясували, що свою 10-денну зимову відпустку Симоненко проводив в іспанській Марбельї, про що свідчить фото, оприлюднене його дружиною в Instagram.



Як повідомлялося, Симоненко виїхав з України 30.12.2022 через пункт пропуску Краковець на автомобілі Mercedes ВС 0001 ХН разом із Віктором Деркачем (за кермом). Повернувся 08.01.2023 разом із Романом Серетком (за кермом) на тому ж авто.

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Раніше, Зеленський у своєму відеозверненні анонсував кадрові зміни, а також заборонив чиновникам виїжджати на відпочинок чи з іншими недержавними цілями за кордон.

Нагадаємо, Симоненко обіймав посаду одного із заступників Венедіктової: біографія та скандали чиновника.

Також у грудні 2021 року саме Симоненко підписав так звану «підозру» п'ятому президенту Петру Порошенку. За це він потрапив на сайт «Миротворець».