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Офіс омбудсмана перевірив клініку Міноборони: є порушення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Офіс омбудсмана перевірив клініку Міноборони: є порушення
Знайшли порушення: починаючи від великих черг, закінчуючи порушенням санітарних умов
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Виявлено неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України

Із соцмереж офісу омбудсмена стало відомо про ймовірне порушення права військових на належне медичне обслуговування в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони. Про це у своєму Telegram повідомляє Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради України з прав людини.

«Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю», – розповів він.

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Санвузол, яким користуються українські захисники, в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони України
фото з соцмереж омбудсмана



Зокрема, у клініці відсутній електронний документообіг та електронний запис на прийом, що призводить до паперової тяганини та черг. Таким чином, військові з різним ступенем травм змушені годинами очікувати на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб.

Лубінець додає: «Для підтвердження слів вони показали список людей, що перебувають у черзі до невропатолога. Станом на 31 січня на прийом очікують 557 людей».

Крім того, постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, так як ліфт також припиняє свою роботу. Виявилося, що у лікарні відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: немає вільного доступу до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та непристосованість їх для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

Також омбудсман повідомив, що штучного освітлення бракує в коридорних приміщеннях, де військовослужбовці очікують своєї черги та заповнюють документи.

«Під час особистого спілкування військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів для проходження військово-лікарської комісії, без можливості зробити це за місцем свого проживання», – повідомили у Офісі омбудсмана. 

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ виявили, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Проте, як стверджує журналіст та засновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися сильно завищеними. 

Так, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.

Артур Переверзєв, керівник Проєкту реформи оборонних закупівель за підтримки Міністерства оборони Великої Британії, поділився, як зробити військові закупівлі прозорими й безпечними у період воєнного стану.






Теги: населення харчування послуги журналіст Telegram лікарня військові документи продукти гроші медицина Міноборони

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