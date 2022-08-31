Місія МАГАТЕ на ЗАЕС: окупанти обстрілюють Енергодар

Окупанти намагаються створити «відповідну картину» для комісії МАГАТЕ

Окупанти обстрілюють Енергодар перед візитом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«На протилежному березі армія РФ обстрілює Енергодар», – зазначив Євтушенко.

Він додав, що таким чином окупанти намагаються створити «відповідну картину» для комісії МАГАТЕ та «сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища».

«Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік», – додав Євтушенко.

Нагадаємо, сьогодні делегація МАГАТЕ з Києва вирушила на Запорізьку АЕС. Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.