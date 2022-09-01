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Окупанти від світанку гатять по Енергодару (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти від світанку гатять по Енергодару (фото)
В Енергодарі гримлять вибухи
фото із соцмережі

Перед візитом місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС окупанти влаштовують провокації

Російські окупаційні війська з самого ранку обстрілюють тимчасово захоплений ними Енергодар. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Із п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги», – написав він у Telegram.

Наразі відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. «Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо», – повідомив Орлов.

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Мер міста закликав мешканців Енергодара залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

У четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Енергодар Запорізька АЕС

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