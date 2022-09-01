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Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Атомна станція від березні під контролем окупантів 
фото з відкритих джерел

Загарбники продовжують влаштовувати провокації 

Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.  

Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.  

«Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкта», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, російські окупаційні війська з самого ранку обстрілюють тимчасово захоплений ними Енергодар. 

Напередодні повідомлялося, що 1 вересня місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС.

Як відомо, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: ООН АЕС МАГАТЕ

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