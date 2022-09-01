Місія МАГАТЕ 1 вересня прибуде на ЗАЕС

Окупанти вже зібрали «масовку» аби створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки

Місія МАГАТЕ у четвер, 1 вересня, відвідає Запорізьку АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня повинна прибути на Запорізьку атомну електростанцію для оцінки ситуації на станції і встановлення постійного представництва», – сказано в повідомленні розвідки.

Відзначається, що зараз узгоджується маршрут обходу атомної електростанції в місцях, які обстрілювали російські окупанти.

При цьому війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

У ГУР підкреслюють, що росіяни доручили працівникам станції, які погодилися на співпрацю з росіянами, і спеціально підготовленій «масовці» створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

«Зараз з ними працюють російські технологи з відпрацювання сценарію і створення необхідної для кремля «картинки», – розповіли в Головному управлінні розвідки.

На тлі таких дій окупантів у ГУР закликали світову спільноту сприяти об'єктивній роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. В ході роботи повинні бути з'ясовані всі обставини, які призвели до небезпечної ситуації на станції і можуть викликати радіаційну катастрофу.

«Місія МАГАТЕ на станції повинна завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС. Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створена 10-кілометрова зона безпеки і захищений транспортний коридор, яким в ЗАЕС будуть доставлятися необхідне обладнання та фахівці», – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

Окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.