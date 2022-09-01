Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Місія МАГАТЕ 1 вересня прибуде на ЗАЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ 1 вересня прибуде на ЗАЕС
РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС
фото із відкритих джерел

Окупанти вже зібрали «масовку» аби створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки 

Місія МАГАТЕ у четвер, 1 вересня, відвідає Запорізьку АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня повинна прибути на Запорізьку атомну електростанцію для оцінки ситуації на станції і встановлення постійного представництва», – сказано в повідомленні розвідки.

Відзначається, що зараз узгоджується маршрут обходу атомної електростанції в місцях, які обстрілювали російські окупанти.

При цьому війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

У ГУР підкреслюють, що росіяни доручили працівникам станції, які погодилися на співпрацю з росіянами, і спеціально підготовленій «масовці» створити у членів місії МАГАТЕ враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

«Зараз з ними працюють російські технологи з відпрацювання сценарію і створення необхідної для кремля «картинки», – розповіли в Головному управлінні розвідки.

На тлі таких дій окупантів у ГУР закликали світову спільноту сприяти об'єктивній роботі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. В ході роботи повинні бути з'ясовані всі обставини, які призвели до небезпечної ситуації на станції і можуть викликати радіаційну катастрофу.

«Місія МАГАТЕ на станції повинна завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС. Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створена 10-кілометрова зона безпеки і захищений транспортний коридор, яким в ЗАЕС будуть доставлятися необхідне обладнання та фахівці», – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

Окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу. 

Читайте також: Радіобіолог Олена Паренюк: Є три сценарії розвитку подій на ЗАЕС

 

Теги: АЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пробоїни на даху будівлі ЗАЕС помічені з космосу
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
30 серпня, 06:41
Рашисти влаштовують провокації поблизу АЕС
Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі
30 серпня, 15:44
Литва вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до ЗАЕС
Литва пропонує направити миротворців на Запорізьку АЕС
30 серпня, 21:14

Події в Україні

Місія МАГАТЕ 1 вересня прибуде на ЗАЕС
Місія МАГАТЕ 1 вересня прибуде на ЗАЕС
США передадуть Україні дві системи Nasams у 2024 році
США передадуть Україні дві системи Nasams у 2024 році
В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)
В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)
Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)
Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)
Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ
Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
149K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
138K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
92K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
49K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
27K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Вчора, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Вчора, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
30 серпня, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту