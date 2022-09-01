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Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео) 
Вороги в день, коли мали прибути інспектори МАГАТЕ, з авіації обстрілюють місто 
фото: Дмитро Орлов/Telegram

Окупанти намагаються зірвати роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС 

Рашисти, які обстрілюють зранку 1 вересня окупований Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію ( над містом кружляють гелікоптери). Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.  

Уже відомо про  загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів.

«Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральній, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах у передмісті. В приймальний покій спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин, дитячі садочки!», – написав Орлов. 

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Російські пропагандистські пабліки постять відео, як літаки рашистів летять обстрілювати мирні українські міста.

Наприклад, ці кадри начебто зняті на дорозі з Бакальської коси на північному заході тимчасово окупованого Криму.

Тим часом росіяни вже вигадали пояснення використання своєї авіації. Вони заявили, буцімто біля міста висадився український десант. Рашисти навіть вже встигли відзвітувати, що знерухомили міфічних «бійців». Однак за звичною для терористів схемою авіаобстріл міста загарбники вчинили саме в той день, коли на Запорізьку АЕС мала прибути місія МАГАТЕ. 

Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео)  фото 1

Жодних підтверджень заявам окупантів немає.

Також народний депутат Олексій Гончаренко назвав заяви загарбників про «знерухомлений десант» казками.

Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео)  фото 2

Як стало відомо, росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки

Нагадаємо, російські окупаційні війська з самого ранку обстрілюють тимчасово захоплений ними Енергодар. 

Напередодні повідомлялося, що 1 вересня місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів МАГАТЕ не припиняються.

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Теги: АЕС Енергодар МАГАТЕ

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