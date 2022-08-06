Головна Країна Політика
search button user button menu button

Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою
Запорізька АЕС знаходиться під контролем російських терористів із березня 2022 року
фото з відкритих джерел

5 серпня Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря в результаті обстрілів з боку російських терористів

Міжнародне агентство з атомної енергії та ООН повинні жорстко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС російськими окупантами та вимагати від РФ вийти зі станції. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

«Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Увечері 5 серпня російські війська обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інцидент, що мав місце на захопленій рашистами Запорізької атомної електростанції, заявив, що під санкціями Заходу має опинитися уся ядерна галузь Росії. А саму Російську Федерацію світ має визнати країною-спонсором тероризму.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю». 

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Читайте також: Окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж – ЗМІ
Теги: Михайло Подоляк ООН небезпека росія окупанти обстріл Запорізька область АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент назвав будь-які обстріли Запорізької АЕС зухвалим злочином
Зухвалий акт терору. Зеленський прокоментував обстріл Запорізької АЕС
Вчора, 23:33
Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію
Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: є ризик розпилення радіоактивних речовин
Вчора, 19:22
Окупанти порушили роботу Запорізької АЕС
Через ворожий обстріл відключений від енергосистеми один із блоків ЗАЕС
Сьогодні, 09:58

Політика

У Новій Каховці стався замах на високопоставленого колаборанта (відео)
У Новій Каховці стався замах на високопоставленого колаборанта (відео)
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою
Банкова вимагає санкції проти ядерної галузі Росії
Банкова вимагає санкції проти ядерної галузі Росії
Кім розкрив задачі генерала Марченка у Миколаєві
Кім розкрив задачі генерала Марченка у Миколаєві
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
Як росіяни окупували Маріуполь. Мер міста назвав головну помилку
Як росіяни окупували Маріуполь. Мер міста назвав головну помилку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
52K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
23K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
21K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
20K
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
12K
Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту