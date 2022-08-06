Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою

5 серпня Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря в результаті обстрілів з боку російських терористів

Міжнародне агентство з атомної енергії та ООН повинні жорстко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС російськими окупантами та вимагати від РФ вийти зі станції. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

«Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії», – йдеться в повідомленні.

Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від 🇷🇺 вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Увечері 5 серпня російські війська обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інцидент, що мав місце на захопленій рашистами Запорізької атомної електростанції, заявив, що під санкціями Заходу має опинитися уся ядерна галузь Росії. А саму Російську Федерацію світ має визнати країною-спонсором тероризму.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю».

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.