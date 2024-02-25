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Очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація
За словами очільника комітету Верховної Ради, перебування на лінії фронту повинно базуватися на ротаційній основі
фото: Генштаб ЗСУ

Завітневич: «Справедлива мобілізація – це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів»

Питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових. Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю АрміяInform.

За словами посадовця, перебування на лінії фронту повинно базуватися на ротаційній основі, а також необхідне законодавче визначення терміну служби на передовій.

Завітневич зазначив, що справедливість мобілізації визначатиметься справедливими механізмами її організації та проведення.

«По-перше, це об’єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов’язаних, чітке визначення їхніх обов’язків щодо своєчасного надання у встановлений порядок даних про себе. Отже, справедлива мобілізація – це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів», – пояснив очільник комітету Верховної Ради.

Він нагадав, що кожен громадянин визначеної вікової категорії повинен або воювати, або працювати на перемогу.

Нагадаємо, що на засідання 23 лютого Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: мобілізація Верховна Рада військовозобов'язаний війна законопроєкт

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