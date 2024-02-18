«Слуга народу» запропонував для закордонних українців «податок на совість»

В Україні можуть запровадити добровільну форму сплати в обмін на право повернутися тим, хто незаконно виїхав

Нардеп: «Дуже багато моїх друзів, які воюють, кажуть, що у тих, хто незаконно виїхав, треба конфіскувати все майно і взагалі обрубити з ними всі зв’язки»

У питанні повернення українців, які виїхали під час війни, може допомогти не примус, а стимул. Зокрема, фінансовий. Депутати жартома між собою називають цей механізм запровадженням «податку на совість». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наталуха каже, що людина може не повертатися та не сплачувати податки в Україні, повністю інтегрувавшись в інше суспільство. «Але, якщо тобі не байдужа доля твого народу та країни, яка все-таки тобі щось дала, і ти просто не хочеш відчувати себе шматком лайна за кордоном, то от є добровільна форма сплати в обмін на право повернутися. Тобто, якщо ти платиш і доходиш до якоїсь кумулятивної суми, у тебе з'являються певні права, навіть якщо ти виїхав незаконно. Треба шукати цю опцію і зараз це обговорюється просто на рівні дискусії.

І 100% – ми тут знову упремося в питання несправедливості. Тому, що дуже багато навіть моїх друзів, які воюють, кажуть, що у тих, хто незаконно виїхав, треба конфіскувати все майно і взагалі обрубити з ними всі зв’язки. Це дуже неоднозначне питання, на яке теж немає простої правильної відповіді», – зазначив нардеп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Дмитро Наталуха розповів, хто скористається бронюванням за гроші.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Зазначимо, що український бізнес готовий платити за бронювання співробітників, від яких залежить їхня економічна модель. Але нема механізму. Підприємці неодноразово зверталися з проханням дати якусь прозору легальну модель бронювання, за рахунок якої вони могли би кратно збільшити свою інвестицію в українське військо. Але щоб це зробити, бізнесу потрібно розуміти, чи критичні для нього працівники залишаться на своїх посадах, щоб мати можливість прогнозувати операційну діяльність підприємства.

Зазначимо, що в Україні нараховано мільйон чоловіків-«примар», про яких взагалі нічого не відомо.