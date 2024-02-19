Українські воїни закріпилися на нових рубежах після виходу з Авдіївки

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського

Українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку Донеччини. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ», – наголосив він.

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Як зазначив Тарнавський, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції Сил оборони в районі села Роботино. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується, запевнив командувач.

Загальні втрати ворога в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» минулої доби склали: 624 російські окупанти, чотири танки, 21 бойові бронемашини, чотири артсистеми, сім автомобілів, одна одиниця спецтехніки – це установка розмінування Ур-77, яку називають «Змій Горинич». Також Сили оборони знищили один склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів.

Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

До слова, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині.