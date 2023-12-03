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Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів
Замінювати тих, хто зараз на фронті, можна лише на досвідчених бійців
фото з відкритих джерел

Без поповнення і можливості відпочинку тих підрозділів, які зараз стоять на лінії розмежування, виникнуть складнощі

Командир батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади швидкого реагування НГУ Петро Кузик пояснив, чи реальна демобіліація досвідчених бійців, які перебувають на фронті від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, людей потрібно замінювати, але на підготовлених, фахових бійців, які навчилися виживати в реальних боях. А процес демобілізації має бути виваженим, розумним та поетапним. Про це він сказав в ефірі телемарафону 3 грудня.

На думку Кузика, перш за все потрібно належно сприймати бойову службу, а не як договір у цивілізованому світі, тому що Росія веде війну на знищення українського народу, а не діє в межах цивілізаційних домовленостей.

Комбат Петро Кузик
Комбат Петро Кузик
фото: Svoboda.Army/Facebook

Тож, вважає комбат, демобілізація найближчим часом не відбудеться.

«Я думаю, що ні. Можна зрозуміти членів родин бійців. Повірте, я сам від першого дня не бачив ні дітей, ні родину. Дуже виснажився. Знаю стан піхотного підрозділу. Це дуже важка робота. Проте – війна це не стандартні умови якогось договору чи ситуації. Війна – це навіть не форс-мажор. Це те, що виходить за межі людських відносин. Росія веде війну на знищення. Якщо ми будемо повертати себе в межі цивілізованого світу, воно так не працює. Станом на сьогодні в нас немає тих, хто міг би замінити. Тому що з перших днів, можливо, були помилки в аспекті підготовки заміни кадрів», – пояснив комбат.

Він додав, якщо зараз демобілізувати бійців, які воюють два роки, а на їхнє місце поставити новеньких малодосвідчених військових, це спричинить більшу трагедію.

«Тут треба комплексно підходити. Однозначно людей потрібно замінювати, але на підготовлених, фахових бійців, які навчилися в реальних боях виживати. Оце цінні кадри, найцінніше золото. Процес демобілізації повинен бути реально розумним і зваженим», – додав Кузик.

Водночас, він заявив, що без поповнення і можливості відпочинку тих підрозділів, які зараз стоять на лінії розмежування, теж виникнуть великі складнощі та проблеми.

«Люди виснажуються, отримують поранення, тому потрібен час залікуватися, відновитися, банально відпочити. Тому мобілізація – це питання перемоги, в тому числі», – додав він.

Ті мотивовані бійці, які хотіли захищати Україну, так чи інакше знайшли шлях до свого підрозділу, сказав Петро Кузик. Тож зараз настає новий етап. Однак процесу мобілізації заважають непрофесійні дії працівників військкоматів, а також необережні висловлювання лідерів думок і політиків. Усе це, на думку бійця, призвело до того, що замість почесного обов'язку, яким би пишалися, якого би прагнули українці, питання участі в бойових діях перетворилося на «страшну історію».

«Так, непросто, небезпечно і страшно, але якщо поставити питання під іншим кутом, а йдеться про серйозну підготовку, забезпечення, підтримку, тоді мобілізована людина буде бачити і розуміти, що вона не йде помирати, а йде воювати, а це значить, що в неї буде все: від боєкомплекту до прикриття всіх видів техніки. Тоді прийняття рішення стане легшим і більшість чоловіків підуть, тому що триває війна за виживання українського народу», – додав Петро Кузик.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану. Як повідомив автор проєкту нардеп Олексій Гончаренко документ надасть право українським захисникам добровільно звільнитися з військової служби.

Також Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації.

Як ми повідомляли, український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність.

Зазначимо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

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Теги: росія Верховна Рада Свобода війна Олексій Гончаренко демобілізація українці мобілізація робота золото поранення

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