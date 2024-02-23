Демобілізація строковиків: Рада підтримала законопроєкт

Комітет додав до законопроєкту норму про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців

Рішення підтримали 317 народних обранців

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Рішення підтримали 317 народних обранців.

«В кінцевому вигляді в законопроєкт Зеленського включено мою норму з мого альтернативного законопроєкту про відстрочку 12 місяців!!!! Це результат великої роботи! Хлопці чекають вже 4 рік! Нарешті це вирішено», – написав нардеп.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 лютого, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир З22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.