Розвідка Британії оцінила втрати Росії за два роки великої війни

Два роки тому Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну

Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку повномасштабного вторгнення

За два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Великої Британії у Twitter (X).

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За даними розвідників, Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Туди ввійшли 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.

«За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить приблизно 350 тисяч», – зазначається у звіті.

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Ці втрати РФ компенсувала шляхом мобілізації та збільшення виробництва, пояснюють британські розвідники.

«Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил», – оцінює розвідка Британії.

Нагадаємо, що, ща словами президента Володимира Зеленського, втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.