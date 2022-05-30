Луганщина: окупанти обстріляли евакуаційне авто, загинув французький журналіст

Через обстріли проводити евакуацію з Луганщини наразі неможливо

Французький журналіст отримав смертельне поранення в шию

Україна зупиняє евакуацію із Луганської області через обстріли з боку росіян. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За його словами, рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей, внаслідок чого загинув французький журналіст.

«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска», - повідомив Гайдай.

Він додав, що наразі Луганська ОВА офіційно зупиняє евакуацію.

Нагадаємо, наразі тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку окупанти розстріляли машину з двома волонтерами, вони поранені, але наразі перебувають у безпеці. Також зникли три лікарі, передня частина їхньої автівки розірвана, зв’язку з ними немає.



