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    Події в Україні

    Луганщина: тривають активні бої за Сєвєродонецьк

    Луганщина: тривають активні бої за Сєвєродонецьк
    фото: Генштаб ЗСУ

    ЗСУ збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10»

    Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Про це повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи», - зазначив він.

    Гайдай нагадав, що протягом минулої доби на сході відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами.

    Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: тривають активні бої за Сєвєродонецьк