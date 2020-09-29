Одіозний Антон Яценко оголосив війну за Жашків



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Антон Яценко: Люди, які сьогодні проживають у Жашкові, мають сказати, працювати мені чи іти геть

Нардеп, який вже заволодів Уманню, почав освоювати навколишні райони

Народний депутат України Антон Яценко, обраний по округу №200 з центром у місті Умань, після об’єднання шести районів Черкаської області в один «прийняв відповідальне рішення» працювати і в місті Жашків.

Як повідомив нардеп у Facebook, він хоче привести місто Жашків «до стандарту» Умані.

«Хоча Жашків не входить до мого округу, але у зв’язку з об’єднанням районів, як народний депутат, я хочу запитати у жителів Жашкова: чи можете Ви мені довірити і надалі робити добрі справи у місті Жашків та займатись розбудовою міста? Чи Вам не потрібна моя допомога? Не треба будувати площі, парки, фонтани, допомагати лікарні, школам та вирішувати інші питання? Ви будете жити так, як жили раніше?», – запитує у підписників Яценко.

Яценко також поскаржився, що одразу після того, як зайшов у Жашків, проти нього «почалась спланована «травля» в соціальних мережах, створена місцевим олігархом».

«Люди, які сьогодні проживають у Жашкові, мають сказати, працювати мені чи іти геть», – додав одіозний нардеп, який тепер очолює обласний осередок партії «За майбутнє на Черкащині».

Раніше повідомлялося, що Антон Яценко – депутат-мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район – вступив у відкритий конфлікт із мером міста.

Минулого тижня мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів.Н атомість Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й чинний міський голова Олександр Цебрій.