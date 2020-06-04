Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт делікатесу фуа-гра



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Пропозицію вніс до розгляду член депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Проєкт закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо заборони імпорту фуа-гра вже отримано Верховною Радою і направлено на розгляд керівництву

У Верховну Раду подали законопроєкт, яким пропонується заборонити імпорт такого делікатесу, як фуа-гра в Україні.

Пропозицію вніс до розгляду член депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко в середу, 3 червня.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Проєкт закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо заборони імпорту фуа-гра вже отримано Верховною Радою і направлено на розгляд керівництву.

Зазначимо, що на початку вересня 2019 року «Миронівський хлібопродукт» закрив виробництво на Снятинсьій птахофабриці, яка спеціалізувалася на гусячому м'ясі і фуа-гра.

Фуа́-гра́ (фр. foie gras) — гусяча або качина печінка, яку штучно збільшують шляхом відгодівлі. Також паштет з гусячої печінки і символ гастрономічного шику — вважається винаходом французьких кулінарів, традиційна різдвяна страва у Франції.