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    Політика

    Мера Умані зняли з виборів: двох двійників зареєстрували

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    Мера Умані ОЛександра Цебрія зняли з виборів - Мера Умані зняли з виборів: двох двійників зареєстрували
    Мера Умані ОЛександра Цебрія зняли з виборів

    Сьогодні було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані

    Мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів.

    Про це повідомив Борис Філатов в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

    Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й інший потенційний претендент на цю ж посаду, чинний міський голова Олександр Цебрій.

    «15 хвилин тому зареєстрували двох двійників і при цьому знімають діючого мера Олександра Цебрія. Все це робиться руками «батька тендерної мафії» Антона Яценка», - сказав Філатов.

    Зазначимо, що Олександр Цебрій подав свою кандидатуру на посаду міського голови м. Умані від партії «Пропозиція», яку очолює Борис Філатов.

    Так, в соцмережах повідомляють, що сьогодні на вечірньому засіданні Уманської міської територіальної виборчої комісії Уманського району Черкаської області було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані:

    • Алексєєв Сергій Юрійович (самовисуванець);
    • Атаманчук Юрій Миколайович (самовисуванець);
    • Дикун Андрій Євгенович (від «Слуги народу»);
    • Зубкова Наталія Андріївна (самовисуванець);
    • Котвіцький Антон Анатолійович (від ОПЗЖ);
    • Плетньова Ірина Григорівна ( від партії «За майбутнє»);
    • Цебрій Олександр Васильович (самовисуванець);
    • Цебрій Олександр Володимирович (самовисуванець);
    • Чайка Сергій Сергійович (самовисуванець);
    • Чепка Ольга Володимирівна (від партії «Батьківщина»);
    • Школенко Віталій Анотолійович (самовисуванець);
    • Яремчук Сергій Петрович (від партії «Свобода»);
    Трьом кандидатам було відмовлено в реєстрації. Серед тих, кому відмовили, нині діючий міський голова Цебрій Олександр Володимирович.

    Нагадаємо, Антон Яценко депутат мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район. Раніше повідомлялося, що депутат вступив відкритий конфлікт із мером міста.

    Батьківщина вибори депутат Борис Філатов Свобода Умань Антон Яценко Олександр Цебрій
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