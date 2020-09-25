Мера Умані зняли з виборів: двох двійників зареєстрували
Сьогодні було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані
Мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів.
Про це повідомив Борис Філатов в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.
Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й інший потенційний претендент на цю ж посаду, чинний міський голова Олександр Цебрій.
«15 хвилин тому зареєстрували двох двійників і при цьому знімають діючого мера Олександра Цебрія. Все це робиться руками «батька тендерної мафії» Антона Яценка», - сказав Філатов.
Зазначимо, що Олександр Цебрій подав свою кандидатуру на посаду міського голови м. Умані від партії «Пропозиція», яку очолює Борис Філатов.
Так, в соцмережах повідомляють, що сьогодні на вечірньому засіданні Уманської міської територіальної виборчої комісії Уманського району Черкаської області було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані:
- Алексєєв Сергій Юрійович (самовисуванець);
- Атаманчук Юрій Миколайович (самовисуванець);
- Дикун Андрій Євгенович (від «Слуги народу»);
- Зубкова Наталія Андріївна (самовисуванець);
- Котвіцький Антон Анатолійович (від ОПЗЖ);
- Плетньова Ірина Григорівна ( від партії «За майбутнє»);
- Цебрій Олександр Васильович (самовисуванець);
- Цебрій Олександр Володимирович (самовисуванець);
- Чайка Сергій Сергійович (самовисуванець);
- Чепка Ольга Володимирівна (від партії «Батьківщина»);
- Школенко Віталій Анотолійович (самовисуванець);
- Яремчук Сергій Петрович (від партії «Свобода»);
Нагадаємо, Антон Яценко депутат мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район. Раніше повідомлялося, що депутат вступив відкритий конфлікт із мером міста.