Мера Умані зняли з виборів: двох двійників зареєстрували



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Мера Умані ОЛександра Цебрія зняли з виборів

Сьогодні було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані

Мера Умані Олександра Цебрія зняли з виборів.

Про це повідомив Борис Філатов в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те ж ім’я та прізвище, що й інший потенційний претендент на цю ж посаду, чинний міський голова Олександр Цебрій.

«15 хвилин тому зареєстрували двох двійників і при цьому знімають діючого мера Олександра Цебрія. Все це робиться руками «батька тендерної мафії» Антона Яценка», - сказав Філатов.

Зазначимо, що Олександр Цебрій подав свою кандидатуру на посаду міського голови м. Умані від партії «Пропозиція», яку очолює Борис Філатов.

Так, в соцмережах повідомляють, що сьогодні на вечірньому засіданні Уманської міської територіальної виборчої комісії Уманського району Черкаської області було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови м. Умані:



Алексєєв Сергій Юрійович (самовисуванець);

Атаманчук Юрій Миколайович (самовисуванець);

Дикун Андрій Євгенович (від «Слуги народу»);

Зубкова Наталія Андріївна (самовисуванець);

Котвіцький Антон Анатолійович (від ОПЗЖ);

Плетньова Ірина Григорівна ( від партії «За майбутнє»);

Цебрій Олександр Васильович (самовисуванець);

Цебрій Олександр Володимирович (самовисуванець);

Чайка Сергій Сергійович (самовисуванець);

Чепка Ольга Володимирівна (від партії «Батьківщина»);

Школенко Віталій Анотолійович (самовисуванець);

Яремчук Сергій Петрович (від партії «Свобода»);

Трьом кандидатам було відмовлено в реєстрації. Серед тих, кому відмовили, нині діючий міський голова Цебрій Олександр Володимирович.

Нагадаємо, Антон Яценко депутат мажоритарник обраний від округу, в який ходить Умань та Уманський район. Раніше повідомлялося, що депутат вступив відкритий конфлікт із мером міста.