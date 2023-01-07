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Офіс Генпрокурора передав Франції документи для екстрадиції Жеваго

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Офіс Генпрокурора передав Франції документи для екстрадиції Жеваго
Французький суд випустив Жеваго під заставу
фото з відкритих джерел

Раніше французький суд звільнив Жеваго під заставу в 1 млн євро

Офіс Генерального прокурора надав французьким колегам всі документи, необхідні для екстрадиції колишнього народного депутата, мільярдера Костянтина Жеваго.  Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора. 

«Ми будемо боротися за екстрадицію всіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців. Наша мета - невідворотність покарання», - наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Він додав, що перелік зобов’язань, покладених на Жеваго французьким судом, є доволі широким. Це дає підстави вважати, що французи забезпечать участь екснардепа  у наступному засіданні суду.  

Нагадаємо, французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України. 

28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.

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Теги: Генпрокурор кредит Інтерпол арешт прокурор документи фінанси розшук Андрій Костін

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