Офіс Генпрокурора передав Франції документи для екстрадиції Жеваго

Раніше французький суд звільнив Жеваго під заставу в 1 млн євро

Офіс Генерального прокурора надав французьким колегам всі документи, необхідні для екстрадиції колишнього народного депутата, мільярдера Костянтина Жеваго. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

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«Ми будемо боротися за екстрадицію всіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців. Наша мета - невідворотність покарання», - наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Він додав, що перелік зобов’язань, покладених на Жеваго французьким судом, є доволі широким. Це дає підстави вважати, що французи забезпечать участь екснардепа у наступному засіданні суду.

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Нагадаємо, французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України.

28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

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У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.