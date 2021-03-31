Офіс президента анонсував візит Зеленського до Варшави
Візит Володимира Зеленського до Варшави запланований на початок травня
Президента України візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі
Офіс президента України готує візит Володимира Зеленського до Варшави на початку травня для участі в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у коментарі «Укрінформу».
Він поінформував, що сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на поточний рік.
«Ми очікуємо на участь президента Польщі Анджея Дуди в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України. У свою чергу, плануємо візит президента Володимира Зеленського до Варшави у травні для участі разом з іншими європейськими лідерами в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі», – сказав Жовква.
Він додав, що це справді важливі події для кожної держави, тому підтримка друзів як ніколи актуальна.
Як відомо, перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.
До слова, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебував з робочим візитом у Німеччині.