Офіс президента анонсував візит Зеленського до Варшави

Президента України візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі

Офіс президента України готує візит Володимира Зеленського до Варшави на початку травня для участі в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у коментарі «Укрінформу».

Він поінформував, що сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на поточний рік.

«Ми очікуємо на участь президента Польщі Анджея Дуди в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України. У свою чергу, плануємо візит президента Володимира Зеленського до Варшави у травні для участі разом з іншими європейськими лідерами в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі», – сказав Жовква.

Він додав, що це справді важливі події для кожної держави, тому підтримка друзів як ніколи актуальна.

Як відомо, перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

До слова, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебував з робочим візитом у Німеччині.