Попри штовханину в Раді: нардепи засудили заворушення під Офісом президента

У сесійній залі сталася штовханина між п’ятим президентом Петром Порошенком, депутатами Михайлом Бондарем, Артуром Герасимовим та «слугами народу»

Штовханина сталася між нардепами «ЄС» та «слугами народу»

Верховна Рада підтримала постанову «про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента» під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

За проєкт постанови №5295 проголосували 237 нардепів.

Зазначимо, під час виступу нардепки «Європейської солідарності» Ірини Геращенко у сесійній залі почалася штовханина між нардепами «ЄС», зокрема з п’ятим президентом Петром Порошенком, Михайлом Бондарем, Артуром Герасимовим та «слугами народу».

Під час свого виступу Геращенко повідомила, що у першому ряду сидить нетверезий «нардеп на прізвище Ш», ймовірно маючи на увазі Сергія Швеця і звернулася до Нацполіції з проханням зробити тест на вміст алкоголю в його крові.

Після штовханини Рада все ж схвалила постанову «про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента».

«Проєкт постанови Верховної Ради України має на меті зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України та Державне бюро розслідувань забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначеним відомствам Верховна Рада у постанові також вказала вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісом президента, на предмет участі у їх реалізації будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб.

СБУ, ДБР та МВС мають визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства.

Депутати також зобов'язали правоохоронців щотижня надавати Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо перебігу розслідування подій під Офісом президента.

За рекомендацією Комітету з питань правоохоронної діяльності з документу було виключено пункт, який передбачав, що Державне управління справами у триденний строк має подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру завданої будівлі Офісу президента шкоди, порядку та джерел фінансування реставраційних і ремонтних робіт.

Нагадаємо, 20 березня Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт лідера ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, підозрюваного в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї біля Офісу президента 20 березня.

20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.