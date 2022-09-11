Офіс президента пояснив, як створюються промови Зеленського

Сибіга: «Основні ідеї, структуру, бачення, хід промов задає сам президент»

Теми та ідеї більшості промов, з якими президент України Володимир Зеленський звертається до парламентів світу та українського народу, є його власною ініціативою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

«Є два спічрайтери, які пишуть промови. Але, думаю для багатьох буде несподіванкою моє зізнання, що основні ідеї, головну структуру, головне бачення, хід, задає сам президент.

Взагалі підготовка промови це велика праця. Промова декілька разів обговорюється з президентом, мене він запрошує, коли вважає за потрібне. Потім ще ми слідкуємо, які наслідки мала промова на ту авдиторію, перед якою ми виступали. Адже промова не може бути заради промови», – зазначив головний радник президента з міжнародної політики..

Сибіга переконаний, що всі звернення Зеленського є влучними та по темі. «У деяких можна було ще щось відкоригувати, але не з точки зору спрацювання, а щодо того, що можна було б досягти ще більшого ефекту», – зазначив радник Банкової.

Раніше Банкова пояснила, чому звернення Зеленського до Кнесету сподобалось не усім євреям. Раніше радник Банкової Михайло Подоляк розповів, хто пише промови Зеленському.