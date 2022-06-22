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    Політика

    Радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському

    Вечірні виступи президента чекають всі українці - Радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському
    Вечірні виступи президента чекають всі українці
    фото: Офіс президента

    Очільник держави щодня виступає із промовами та підсумками доби

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтервʼю виданню «Бабель».

    Як зазначив Подоляк, ключовим автором тез є сам Зеленський, однак над промовами працюють:

    • Дмитро Литвин (політичний аналітик та журналіст, який співпрацює з Офісом президента),
    • Юрій Костюк (радник президента),
    • Андрій Сібіга (заступник голови Офісу президента),
    • та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.

    «Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і (Андрій) Сібіга, і ще ряд людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку. І практично усі виступи структурно продумані ним. А вже написання конкретики, додаткових зворотів – тут уже група рейтерів», – розповів Подоляк.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед канадськими студентами (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна журналіст Дмитро Литвин Юрій Костюк окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському