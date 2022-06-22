Радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському

Очільник держави щодня виступає із промовами та підсумками доби

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтервʼю виданню «Бабель».

Як зазначив Подоляк, ключовим автором тез є сам Зеленський, однак над промовами працюють:

Дмитро Литвин (політичний аналітик та журналіст, який співпрацює з Офісом президента),

Юрій Костюк (радник президента),

Андрій Сібіга (заступник голови Офісу президента),

та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.

«Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і (Андрій) Сібіга, і ще ряд людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку. І практично усі виступи структурно продумані ним. А вже написання конкретики, додаткових зворотів – тут уже група рейтерів», – розповів Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед канадськими студентами (відео).

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