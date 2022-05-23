Відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Виступ Зеленського

Україна стане центром уваги під час чотириденної зустрічі лідерів світового бізнесу

Президент України Володимир Зеленський виступив із вступною промовою на відкритті Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі.

Україна стане центром уваги під час чотириденної зустрічі лідерів світового бізнесу. Також очікується, що Зеленський проведе відеоконференцію з делегатами ввечері 23 травня, коли він долучиться до відкриття Українського дому в Давосі – платформи, створеної для Києва та міжнародних спонсорів.

Відразу за півгодинним виступом Зеленського за модерації Шваба пройде ще одна обов'язкова до перегляду сесія «Дух стійкості: українські голоси», де серед промовців будуть перша віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, народний депутат Євгенія Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлія Кір'янова та представник Kyiv Hub Уляна Автономова.

Потім розпочнеться дискусія з братами Кличками, а старший брат, мер Києва Віталій у четвер на окремій сесії додатково обговорить плани відновлення Києва та необхідну допомогу для цього.

Крім того, вранці в понеділок в офіційній програмі форуму також сесія, присвячена реагуванню на гуманітарну кризу в Україні, а в середу вдень пройде спілкування учасників форуму з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого ввечері відбудеться його пресконференція.

Україна також згадується у програмі форуму при обговоренні тем глобальної продовольчої кризи та енергетичної безпеки, Холодної війни 2.0 та безпеки Європи, нових міграційних потоків, перегляду політики партнерства ЄС, дискусіях щодо повернення Заходу на світову сцену та можливої смерті глобалізації. А окрема сесія в четвер буде присвячена роботі журналістів щодо висвітлення війни в Україні.

Всесвітній економічний форум відбудеться вперше після двох років перерви, які виникли через пандемію коронавірусу. Окрім того, росія не братиме участі у обговореннях, як це було раніше.

У виданні зазначають, що раніше російський суверенний фонд, державні банки та приватні компанії влаштовували розкішні вечірки та наймали відомих музикантів, проте цьогоріч форум відбудеться без цього.

До слова, президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави.

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