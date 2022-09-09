Банкова пояснила, чому звернення Зеленського до Кнесету сподобалось не усім євреям

Президент Зеленський звернувся до Кнесету у березні. Тоді він нагадав, що українці 80 років тому рятували євреїв

Заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга відповів на критику з боку ізраїльських ЗМІ промови президента України у парламенті Ізраїлю. Представник президентської адміністрації пояснив, що часто проблема полягає не у промові, а в аудиторії, яка її сприймає на слух. Про це Сибіга сказав у інтерв’ю «Главкому».

Зазначимо, що промову, виголошену президентом України у парламенті Ізраїлю, було піддано критиці ізраїльськими ЗМІ, зокрема, через порівняння вбивств в Бучі та Ірпені з Голокостом.

«Моя думка, тут питання не в промові президента. Її треба дуже уважно читати і слухати. І ще один дуже важливий момент це – переклад. Часто питання не в промові президента, а в аудиторії, яка її сприймає на слух. Тому соррі. Ми – воююча країна, ми маємо право діяти так, як діємо, щоб досягти перемоги. Ось така наша філософія і наша відповідь», – сказав заступник голови офісу президента.

Сибіга наголосив, що Україна хотіла б отримати військову допомогу від Ізраїлю.

«Дійсно, хотілось би отримати таку підтримку. Я підтверджую це. 1 вересня у нас була розмова з прем’єром Ізраїлю Лапідом», – зазначив він, додавши, що українська сторона сподівається на отримання підтримки з боку Ізраїлю за підсумками цієї розмови.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до Кнесету Ізраїлю. Під час свого виступу український президент порівняв дії російської влади щодо українців із діями нацистів щодо єврейського народу.

До слова, заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга також розповів, що три європейські держави – Угорщина, Болгарія і Австрія – не дозволили президенту України Володимиру Зеленському виступити перед їхніми парламентами. Український президент уже виступив перед парламентами 24 держав Європи.