Офіс Зеленського розкрив деталі законопроєктів про множинне громадянство

Президент хоче, щоб чиновники декларували подвійне громадянство

Офіс президента у четвер, 2 грудня, опублікував подробиці законопроєктів Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Повідомляється, що проєкт закону «Про внесення змін до закону України Про громадянство України» покликаний забезпечити правову визначеність ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство (підданство) інших держав.

Документ «актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України».

«Таким чином, ми врегулюємо питання, що стосуються подвійного громадянства. Цінність громадянства України має зростати: український паспорт має бути запорукою вільного та безпечного пересування світом, а українець повинен відчувати себе захищеним у будь-якій країні та знати, що на варті його прав та інтересів стоїть його держава», – заявив Зеленський.

Інший проєкт закону Зеленського – «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства» – визначає правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави.

Також він містить правові основи перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

А законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)» пропонує встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб'єктом декларування декларації про наявність громадянства (підданства) іноземної держави, про перебування у процедурі вступу у громадянство чи припинення громадянства іноземної держави тощо.

Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за навмисне внесення суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

«Усі політики та чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов'язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо людина, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність», заявив президент.

Законопроєкт про внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства» має на меті протидію використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.

Їм пропонується «встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянства іншої держави».

А проєкт закону «Про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства» пропонує встановити обмеження на зайняття посад та у митних органах громадянами України, які мають право на громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Президент закликає депутатів підтримати внесені ним законопроєкти.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Вже стало відомо, як українці ставляться до ініціативи про множинне громадянство.

Як відомо, 1 грудня під час виступу у парламенті президент Зеленський заявив, що вніс законопроєкт про множинне громадянство. Він повідомив, що планує внести законопроєкт, який дозволяє членам української діаспори в США, Канаді та ЄС мати одночасно громадянство України та країни проживання.

Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність».

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