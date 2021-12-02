Множинне громадянство від Зеленського: як українці ставляться до ініціативи

Ідея множинного громадянства поки не має великої підтримки в українському суспільстві

Законопроєкт щодо множинного громадянства було внесено президентом на розгляд Верховної Ради 2 грудня

48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Водночас 24% опитаних висловилися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

11% українців підтримують ідею множинного громадянства, якщо воно буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати його запровадження з усіма країнами, окрім Росії. Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

Цікаво, що найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили респонденти зі східного макрорегіону (Харківська, Донецька та Луганська області) – 33%.

Найнижчу підтримку ідея отримала серед мешканців Заходу України (Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області). У цих регіонах проти подвійного громадянства висловилися 55% опитаних.

В аналітичному коментарі до дослідження йдеться про те, що в українському суспільстві підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства е невисокою через обґрунтовані побоювання українців, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну.

Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Раніше стало відомо, що більшість українців сумнівається в ефективності Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі можливого вторгнення Росії

Читайте також: