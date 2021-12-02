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    Множинне громадянство від Зеленського: як українці ставляться до ініціативи

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    Ідея множинного громадянства поки не має великої підтримки в українському суспільстві - Множинне громадянство від Зеленського: як українці ставляться до ініціативи
    Ідея множинного громадянства поки не має великої підтримки в українському суспільстві
    фото: niss.gov.ua

    Законопроєкт щодо множинного громадянства було внесено президентом на розгляд Верховної Ради 2 грудня

    48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

    Водночас 24% опитаних висловилися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

    11% українців підтримують ідею множинного громадянства, якщо воно буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати його запровадження з усіма країнами, окрім Росії. Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

    Цікаво, що найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили респонденти зі східного макрорегіону (Харківська, Донецька та Луганська області) – 33%.

    Найнижчу підтримку ідея отримала серед мешканців Заходу України (Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області). У цих регіонах проти подвійного громадянства висловилися 55% опитаних.

    В аналітичному коментарі до дослідження йдеться про те, що в українському суспільстві підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства е невисокою через обґрунтовані побоювання українців, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну.

    Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

    Раніше стало відомо, що більшість українців сумнівається в ефективності Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі можливого вторгнення Росії

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    Теги: соцопитування українці Володимир Зеленський громадянство
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    Множинне громадянство від Зеленського: як українці ставляться до ініціативи