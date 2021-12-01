Економічний паспорт, множинне громадянство та діалог із Росією: про що говорив Зеленський

У своєму виступі глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам

1 грудня президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

У своєму виступі глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам. Також анонсував українську авіакомпанію, запуск нових поїздів та продовження ремонту доріг. Крім того, Зеленський приділив увагу проєкту «Дія» та питанню диджиталізації і заявив про запровадження економічного паспорта українців.

Боротьба з коронавірусом

Зеленський зазначив, що для боротьби з коронавірусом Україна зараз має майже все: лікарні, ліжка, вакцини. Він також додав, що в листопаді в Україні зробили понад 6 млн щеплень, тоді як починали вакцинацію з 10 тисяч.

«Не хочу, щоб головним словом був ковід, чи локдаун. Я хочу, щоб поряд з Україною було слово вперше», – додав Зеленський та перерахував низку досягнень.

Зокрема, за його словами, розмір економіки в 2021 році вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, а держборг вперше з 2013 року буде знижено до рівня нижче 50% ВВП.

«Енергетична криза, значний ріст тарифів – вперше це не про Україну», – наголосив президент.

Економічний паспорт українця

Глава держави привітав прийняття податкового законопроєкту 5600, який вчора парламент схвалив у другому читанні. Він пояснив, що кошти, які отримає бюджет від дії цього законопроєкту будуть спрямовані на дітей.

«До 10 грудня я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. Кошти за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей», – зазначив він, додавши, що ці кошти діти зможуть витратити на освіту.

Зарплати лікарів

Середня зарплата лікаря по Україні становитиме в середньому 20 тис. грн. «Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисяч гривень», – заявив Зеленський.

Загалом із 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні буде підвищено внаслідок зростання рівня прожиткового мінімуму. На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона становитиме 6,5 тис

Термомодернізація

«У 2022 році розпочнемо велику термомодернізацію. Плануємо утеплити тисячі будинків, шкіл, лікарень. Це дозволить нам вперше отримати справжню енергетичну незалежність», – анонсував президент.

Оборона, війна та діалог з Росією

За словами Зеленського, у 2022 році фінансування оборони та безпеки перевищить 320 млрд гривень. Зокрема, вперше Україна почне будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів.

«Вісім років триває війна на Донбасі, вісім років, як РФ анексувала Крим... Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І ми повинні визнати, що без нашого війська ми не можемо зупинити війну. Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Це визнали уже всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні не визнають. І ми повинні говорити правду, якщо ми хочемо повернути Донбас. І давайте у цьому питанні поставимо крапку просто і чесно. Давайте боротися, як можемо, за нашу територію усіма можливостями, усі разом з усіма політиками і з усіма бізнесменами не зважаючи на їх колібр», – заявив Зеленський.

Громадянство для діаспори

Зеленський згадав у своєму виступі українську діаспору та аносував законопроєкт, щодо надання українського громадянства представникам української діаспори.

«Важлива складова нашої міжнародної політики підтримка світового українства. Я знаю наскільки важливо для українців, які мешкають у США, Канаді, у ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 млн. «Уперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства», – заявив Зеленський.

Перепис населення

Зеленський зазначив, що в контексті цифровізації, наразі в планах запустити е-перепис, який згодом приведе до електронного голосування. За його словами перепис пройде у лютому 2023 року, до процесу буде залучена компанія Аpple.