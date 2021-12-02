Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Текст документу наразі відсутній

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців, які проживають у країнах Європейського Союзу та США. Так, за інформацією, оприлюдненою на сайті Верховної Ради, проєкт закону № 6368 про внесення змін до закону України «Про громадянство України» щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України було внесено 2 грудня, однак ще 1 грудня його було визначено президентом як невідкладний.

Текст документу наразі відсутній.

Головним комітетом визначено комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як відомо, 1 грудня під час виступу у парламенті президент Зеленський заявив, що вніс законопроєкт про множинне громадянство. Він повідомив, що планує внести законопроєкт, який дозволяє членам української діаспори в США, Канаді та ЄС мати одночасно громадянство України та країни проживання.

Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність».

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