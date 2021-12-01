«Ура, товарищи!». Реакція соцмереж на промову Зеленського

Блогери підрахували: за час виступу президента йому аплодували 83 рази

Після жорсткої позапланової пресконференції президента Володимира Зеленського, яку Банкова влаштувала, очевидно, з метою насварити журналістів і вказати на їхнє місце, сьогоднішнє звернення до громадян та нардепів було організовано так, щоб влаштувати главі державі максимально «теплу ванну».

По-перше, Офіс президента потурбувався про те, щоб мітингувальники-ФОПівці жодним чином не зіпсували інформаційний порядок денний дня і не відволікли увагу ЗМІ від промови гаранта: центр міста заблокували правоохоронці, дістатися будівлі парламенту можна було тільки за спеціальними документами: перепустки до Верховної Ради, акредитаційної карти журналіста тощо. Так, за даними Патрульної поліції Києва, для забезпечення публічної безпеки та порядку під час акцій протесту в центрі Києва були залучені понад 3 тис. поліцейських і 1,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

По-друге, спічрайтери постаралися зробити промову максимально позитивною, зорієнтованою на здобутки президента: намалювали картину прогресивної країни, щедро приправили обіцянками зробити країну ще більш прогресивною. Ні слова про провали: тільки досягнення і перспективи.

По-третє, верхівка пропрезидентської фракції організувала максимальну підтримку для Зеленського: усі «слуги» прийшли в однакових футболках «За президента, проти олігархів» – очевидно, з відсилкою до ініційованого президентом закону «Про олігархів».

Нардепи президентської фракції прийшли в однакових футболках (фото: rivne24.info)

До слова, не обійшлося без курйозів. Нардеп «Слуги народу» Данило Гетьманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису. Оскільки виднілася лише частина надпису, то вийшло: «…Президент ти олігарх…».

Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису (фото: Баба і кіт/Facebook)

«Слуги» у захваті

Футболки – не єдиний прийом, який «слуги» застосували для створення сприятливої атмосфери у реальному та в інформаційному просторі для Зеленського. Так, нардепи пропрезидентської фракції одразу після закінчення промови гаранта схопилися за телефони та планшети і почали строчити компліментарні дописи у Facebook. Щоправда, їхні пости виявилися дуже схожими. Приміром, у нардепів-«слуг» Дениса Маслова та Лізи Богуцької прозвучали однакові формулювання, хоч і різними мовами: обидва зазначили, що промова була «надзвичайно сильною» та що «багато ще потрібно буде зробити».

Скріншот з Facebook-сторінки Маслова

Скріншот з Facebook-сторінки Богуцької

Колега по фракції Маслова і Богуцької Богдан Яременко був більш красномовний: промова не просто сильна, а «динамічна, оптимістична, натхненна». Інша «слуга», Роксолана Підласа, резюмувала усі озвучені Зеленським економічні здобутки – раптом хтось недочув: «розмір економіки вперше досягне рекордного рівня за період Незалежності. Понад $195 млрд», Золотовалютні резерви зросли до позначки у $30 млрд, збудували 13000 км доріг тощо.

«Ура, товарищи!»

Не лише футболкою і словом, а й ділом, – вирішили нардепи монобільшості і заходилися аплодувати ледь не кожному слову Зеленського. Блогери підрахували: за час виступу президента йому аплодували 83 рази. Причому з них п’ять разів «слуги» плескали стоячи. Вірний друг президента нардеп Микола Тищенко ледь не вискакував зі свого місця, щоб тільки донести: він у захваті від звернення гаранта. «Не здивуюсь, якщо вся промова була розрахована саме на нього – вірного фаната) Класно мати таку людину, яка буде на тебе дивитись як на бога.... Занадто багато було аплодисментів. Хоча розумію, що гаранту без них дуже важко. У кожного з нас є свої слабкі місця», – пише журналіст Марина Шашкова.



«Нормальна Північна Корея!», – резюмує блогер Альона Яхно.



«Бурхливі оплески.. Усі встають», – пише користувач Аркадій Друкер, якому також різанула око частота схвальних оплесків.



Аналогічні враження виникли і у інших користувачів соцмереж, провели паралелі між спічем Володимира Зеленського та типовим виступом радянських вождів. «Спасіба, дарагой Леонід Ільїч», «Таке враження, що в секторі СН сиділи депутати – члени КПРС», «Пятирічку за чотири роки! Ура, товарищи!», – коментують користувачі соцмереж звернення Зеленського.

Де реальність, а де – піар?

Відомий адвокат Андрій Федур (який працював зі справами Миколи Агафонова, Георгія Гонгадзе, банку «Слов'янський» тощо) так коментує виступ гаранта: «Я і не підозрював, як стало добре жити».



«Якщо так багато успіхів і стільки натхнення, то чому реалії свідчать про інше?», – питають деякі користувачі.



Частковою «перевіркою на реальність» слів президента зайнявся миколаївський журналіст Олег Деренюга, який зацікавився оголошеною президентом «Національною програмою відновлення мостів». «Ані на сайті «Укравтодору», ані на сайті Мінінфраструктури, ні на сайті Кабміну немає такої програми. Минулого року «Укравтодор» публікував лише проєкт розпорядження прем'єр-міністра про схвалення концепції цієї програми. Досі немає ніде публічної інформації, чи підписав взагалі прем'єр це розпорядження. Вкотре переконуюсь, що спічрайтери та піарники живуть у світі «Великого будівництва», «Великої реставрації» та інших вигаданих програм, на кшталт цієї «Національної програми відновлення мостів», а державні інститути живуть у зовсім інших реаліях», – ділиться Деренюга.



Згадування Зеленським у спічі своїх попередників, які буцімто їздили поганими дорогами, а гроші на їх ремонт клали собі до кишені, дуже обурило ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Після виступу гаранта ексурядовець опублікував великий допис, у якому прокоментував практично кожен названий президентом здобуток.

«Добре, що Зеленський мене пам’ятає, погано, що він краде. У 2022 році борги Укравтодору вже складатимуть понад 140 млрд грн, два дорожні фонди. На ремонти з гарантією у 3 роки витрачено понад 10 млрд доларів, а збудовано лише трохи більше 10 000 км. В середньому, 1 млн доларів за 1 км – це справді рекорд і «вперше»!», – пише Омелян.

Ексміністр також не лишив без уваги пасаж про виділення коштів урядом Дениса Шмигаля на розвиток армії: «Флот, ракети, дрони, рекордне фінансування армії - все красівоє! Але чому за 2,5 роки не було жодної ракети, а армія наприкінці року без пального, з боргами по зарплаті і без жодної нової ракети чи танка?!».

Омелян також нагадав президенту про стан фінансування галузей медицини та освіти: «Медики вже задовбалися слухати про подвоєння їхньої зарплати і про перенасичення киснем в лікарнях з мільярду дерев. З якого року середня зарплата медика «24 тисячі»? Обіцяли в 2020-21, тепер у 2022 – і її знову не буде, бо в проекті бюджету наступного року кошти на це в повному обсязі відсутні. Освітяни, які ще не відійшли від новин про зарплату у 4000 доларів і що вони будуть жити як президент, тепер зрозуміли, що чекати треба президентського університету, кошти на будівництво якого візьмуть з тієї ж освіти».



«Перевіркою на реальність» для деяких користувачів мереж став простий аналіз і виявлення практичних моментів промови. Частина користувачів соцмереж за розповідями про здобутки та привабливими обіцянками не почули конкретного плану дій: «Промова без чіткої стратегії, без інструментів для досягнення цілей…».



Нардепи опозиційної фракції «Європейська Солідарність» ставлять питання щодо реальності планів Зеленського про переговори з главою країни-агресора Путіним віч-на-віч. «Ключове в зверненні Зеленського до ВР: це прямі переговори з Путіним. Аби за столом перемовин сидів старий КДБіст і той, хто мріє заглянути йому в очі. Без наших міжнародних партнерів. Це – шлях до зняття санкцій з РФ, це сценарій Кремля. І Банкова планує цьому підіграти», пише нардеп Ірина Геращенко.

Наталія Сокирчук, «Главком»