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    Подарунок Коломойському? Нардеп пояснив справжню мету множинного громадянства

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    Гончаренко нагадав, шо в США вийшла книга про це під назвою &laquo;Американська клептократія&raquo;, в якій розповідається, як Зеленський і Коломойський є бізнес-партнерами - Подарунок Коломойському? Нардеп пояснив справжню мету множинного громадянства
    Гончаренко нагадав, шо в США вийшла книга про це під назвою «Американська клептократія», в якій розповідається, як Зеленський і Коломойський є бізнес-партнерами

    «Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами», – Гончаренко

    Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність». Про це заявив член партії Олексій Гончаренко.

    «Сьогодні Зеленський оголосив гарну новину для Коломойського: в Україні буде множинне громадянство. Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами. Цікаво, що Зеленський розпочав свій виступ тим, що він хоче казати слово «вперше». Так я хочу сказати, що вперше українець став лідером за обсягом відмитих грошей в США, обігнавши африканських диктаторів та аферистів з усього світу, – це Ігор Коломойський», – заявив Гончаренко.

    Гончаренко нагадав, шо в США вийшла книга про це під назвою «Американська клептократія», в якій розповідається, як Зеленський і Коломойський є бізнес-партнерами.

    «Треба нагадувати Зеленському, хто він є і хто його привів до влади. Він хоче через футболки своїх депутатів нам сказати, що президент проти олігархів», – додав Гончаренко.

    Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: Ігор Коломойський Європейська солідарність США Олексій Гончаренко Володимир Зеленський громадянство
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    Подарунок Коломойському? Нардеп пояснив справжню мету множинного громадянства