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    Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство

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    Зеленський наголосив, що у всьому світі налічується 65 млн українців - Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство
    Зеленський наголосив, що у всьому світі налічується 65 млн українців
    фото Офіс президента

    Зеленський: «Уперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства»

    Президент Володимир Зеленський сьогодні внесе до Ради законопроєкт про подвійне громадянство. Про це очільник держави заявив, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням.

    Зеленський заявив, що для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

    «Важлива складова нашої міжнародної політики підтримка світового українства. Я знаю наскільки важливо для українців, які мешкають у США, Канаді, у ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 млн. Уперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства», – заявив Зеленський.

    До слова, питання подвійного громадянства буде на руку деяким українським олігархам. Зокрема, олігарху Ігорю Коломойському, який раніше заявляв, що має потрійне громадянство – України, Ізраїлю й Кіпру, адже це не заборонено Конституцією України, на відміну від подвійного. Після ініціативи президента Зеленського олігарх не матиме проблем із законом.

    Нагадаємо, в Україні змінюються правила реєстрації місця проживання. У листопаді 2021 року Верховна Рада проголосувала закон, який дозволяє змінити місце «прописки» без штампу у паспорті.

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    Теги: депутат мова паспорт переворот допит Володимир Зеленський президент Гео Лерос
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    Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство