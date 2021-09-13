«Імітували розстріл»: Чубаров розповів, як ФСБ катувала активіста Ахтемова

Чоловіка вивозили в ліс і ставили над викопаною ямою

Російські силовики з використанням зброї та електрики катували затриманого в окупованому Криму кримського татарина Асана Ахтемова. Про це проінформував у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У ході останніх масових обшуків і затримань кримських татар Наріману Джелялову, першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу, а також двоюрідним братам Асану Ахтемову та Азізу Ахтемову пред'явлені звинувачення за нібито скоєну ними диверсію на газових мережах села Перевальне Сімферопольського району, за що їм загрожує позбавлення волі до 20 років. Але ми зараз не про абсурдність звинувачення, а про те, що до всіх трьох кримських татар російськими карателями були вчинені тортури та знущання», – написав він.

Голова Меджлісу зазначив, що це робили, «щоб вибити зізнання у нескоєних ними діях».

«Особливо жорстоко російські карателі катували Асана Ахтемова, якого вивозили в ліс, ставили на коліна у викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, знову кидали у підвал, де пропускали через голову й тіло Асана електрострум», – розповів Чубаров.

Він вважає, що «ці тортури стали можливими ще й тому, що російські карателі до сьогоднішнього дня не допускають незалежних адвокатів до Асана та Азіза».

Чубаров підкреслив, що у ФСБ «призначили двох відібраних ними адвокатів, щоб їхньою участю прикривати катування та інші жорстокі дії, що застосовуються ними до затриманих Асана та Азіза Ахтемових».

Він показав цих адвокатів і назвав їх «мерзотниками».

«Саме внаслідок їхньої співучасті в беззаконні карателі мають можливість формально легалізувати здобуті ними під тортурами «визнання», – заявив Чубаров.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

У селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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