В окупованому Криму ФСБ Росії викрало заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу

Нарімана Джелялова затримали сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелялов утримується в будівлі «управління ФСБ Росії» в окупованому Криму

Сьогодні, 4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомило об’єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

Активісти повідомляють, що Нарімана Джелялова відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичний захист здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва.

«Тільки що повідомили з Криму про те, що затриманий сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі», – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу назвав спосіб повернути Крим Україні.

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