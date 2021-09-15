«Бігти я не буду, вбивайте мене тут». Кримський татарин розповів, як його катувало ФСБ

Розповідь про тортури кримського татарина Асана Ахтемова, затриманого за підозрою в диверсії

3 вересня в окупованому Криму працівники ФСБ затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і братів Асана та Азіза Ахтемових за підозрою в диверсії. Кілька діб до Ахтемова не допускали незалежних адвокатів. За цей час суд узяв їх під арешт, а ФСБ розповсюдила їхні свідчення. Наступного дня Азіз Ахтемов розповів, що його брата катували струмом. Про це пишуть «Ґрати».

Лише 13 вересня до Асана Ахтемова, незважаючи на протидію слідства й адвоката за призначенням, потрапив до СІЗО адвокат Айдер Азаматов. Захисник опитав Ахтемова й записав із його слів детальну розповідь про те, як Асан зазнав тортур після затримання працівниками ФСБ – документ є в розпорядженні редакції.

Розповідь Асана Ахтемова із незначними правками

3 вересня 2021 року орієнтовно о 23:30, коли я спав у себе вдома зі своєю сім’єю, до нашого будинку увірвалися люди, орієнтовно, у кількості 10 осіб у військовій формі, у масках і зі зброєю. Вони приїхали на декількох автомобілях. Ці люди розбудили мене і сказали «поїхали».

Дружина й діти прокинулися і кричали від страху. Жодних документів ці люди мені не показали, просто одягнули на очі пластикову маску й на руки – наручники. Через маску нічого не було видно. Мене почали виводити з дому. Це супроводжувалося погрозами і звинуваченнями в тому, що я нібито зґвалтував якусь дівчину. Посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Марку й модель автомобіля я не знаю, оскільки очі були закриті. Їхали ми в цьому автомобілі орієнтовно 40 хвилин. Я думаю, ми їхали в бік Сімферополя.

Автомобіль зупинився, мене витягли з нього, взяли за руки й повели до якоїсь будівлі. Ми спускалися сходами кілька поверхів, за часом більш ніж п’ять хвилин. Я думаю, це було підвальне приміщення. Мене тягнула одна людина, і за нами також йшли, приблизно, п’ять осіб.

Завели до кімнати, посадили на стілець обличчям до спинки стільця, ноги прив’язали скотчем до ніжок стільця, руки теж прив’язали скотчем до спинки. Коли мене вели, ці люди мені постійно погрожували, що мені підкинуть зброю й наркотики, говорили що моя дружина вродлива й натякали на те, що теж можуть заподіяти їй шкоду.

Після того, як мене посадили на стілець і зв’язали, на мої вуха повісили оголені дроти, після чого я відчув сильний удар струмом. За часом це тривало секунд десять. І так приблизно шість-сім разів. Після цього розряди струму пускали потроху і водночас зі мною розмовляли. Коли пускали струм, мене постійно смикало. Після цього я погодився з усім, що мені говорили ці люди. А говорили вони про те, що я підірвав газову трубу в Перевальному, що мій брат Азіз Ахтемов уже все розповів, що їм усе відомо, як ми це зробили, на якій машині та інші деталі. Погрожували мені тим, що я більше не вийду з цього місця.

Після цих погроз і катувань струмом, я сказав їм, що погоджуся з усім, що вони мені скажуть. Після цього мене підняли нагору, посадили на лавку, знову погрожували, після чого я відчув сильний удар поруч шиї – у потилицю – і мене кудись потягли. Потім зняли маску, прийшов чоловік, який назвався доктором, але був у військовій формі. Цей чоловік сказав мені, щоби я говорив усе, як було.

Мабуть, я сказав не те, що їм потрібно, після чого мені знову опустили на очі маску й один раз ударили біля шиї. Потім мене підняли, узяли під руки й повели знову вниз, напевно, у підвал. Знову посадили на стілець, повісили на вуха дроти. Я думав, що знову будуть бити струмом, злякався за своє життя і сказав, що зроблю все, що їм потрібно.

Вони зняли з мене маску і я побачив відеокамеру. Чоловік, який називав себе доктором, сказав мені, що зараз увімкнуть камеру і я маю сказати все, як треба, або зі мною більше ніхто не буде говорити — у мене є останній шанс. Крім цього чоловіка там були присутні троє людей у військовій формі й у масках, сиділа дівчина у військовій формі, я побачив лише її очі, оскільки вона була в масці. Вони кудись поспішали й говорили, що в мене є дві години. Я сказав на камеру все, що вони хотіли, мені знову одягнули маску й почали виводити з підвалу. Тоді я думав, що мене ведуть на розстріл, оскільки ці люди постійно говорили, що добре стріляють, що я зараз побіжу, вони мене застрелять і скажуть, що це зроблено під час спроби втечі.

Мене посадили до машини й кудись повезли. Я думав, мене привезли до лісу, оскільки ці люди постійно говорили, що вивезуть мене до лісу й там вб’ють.

Мене витягли з машини і сказали: «Давай біжи й пам’ятай, що я добре стріляю». Я сказав, що «бігти я не буду, вбивайте мене тут».

Після цього посадили до машини й кудись повезли. Мене привезли до будівлі ФСБ на бульварі Франка, 13 у Сімферополі, де мене допитували слідчі, і я підписував багато документів.

Водночас я дуже погано почувався, оскільки все тіло боліло, я задихався. У будівлі ФСБ мені увімкнули камеру, і я говорив усе, що їм потрібно. Навіть зараз у мене з’являються напади, коли засинаю. Мені здається, що я забуваю, як дихати. Я вже тиждень не ходжу по великому в туалет.

Як повідомлялося, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

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