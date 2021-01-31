Олександр Дубінський анонсував перепис «соросят» у рідній партії

Заблокований в соцмережах народний депутат проводить в Telegram альтернативний підрахунок голосів за виключення з фракції

Народний депутат Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці в Telegram про намір провести «паралельний підрахунок голосів» за його виключення з фракції.

«Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції.

Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу», – написав він.

Також Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.

Відкритий лист Дубінського до колег по фракції

Він зазначив, що проводить такий «паралельний підрахунок голосів» для того, щоб «поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від аферистів соросят-пінчучат» і «отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції «Слуга Народу».

Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення народного депутата Андрія Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.

Очікується, що 1 лютого парламентська фракція партії «Слуга народу» розгляне питання про виключення народного депутата Дубінського із своїх лав. Для цього потрібно зібрати не менше 70% голосів членів фракції.

Раніше журналіст Сергій Лещенко повідомив, що під відповідним зверненням вже підписалося 180 чоловік, що достатньо для позитивного рішення.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що він вже визначився щодо виключення Олександра Дубінського із партійної фракції у парламенті і поставив підпис під відповідним документом.