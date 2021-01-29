«Мама не любить Youtube». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб

Олександр Дубінський не лише потрапив до санкційних списків США, а й втратив свій канал на Youtube

Відео-сервіс Youtube видалив канал нардепа від «Слуги народу» Олександра Дубінського, проти якого в США введено персональні санкції за втручання в вибори.

В соцмережах знову жартують з крилатої фрази нардепа «Мама любить швидкість», якою він пояснював наявність у його родини великої кількості авто. Також Дубінському «радять» почати користуватися російським відео-сервісом Rutube.

Варто зазначити, що на канал Дубинського були підписані близько 350 тис. користувачів Youtube.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає російським агентом.

Під санкції потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.