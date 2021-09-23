Олена Зеленська відкрила приурочений до 100-річчя Компартії Китаю кінофестиваль

Свою промову на церемонії відкриття 11-го Пекінського міжнародного кінофестивалю перша леді виклала по відеозв'язку

Перша леді України Олена Зеленська стала почесним гостем і виступила на церемонії відкриття 11-го Пекінського міжнародного кінофестивалю (BJIFF), який приурочений до 100-річчя Компартії Китаю. Свою промову дружина глави української держави виклала по відеозв'язку, повідомляє China.org.cn.

Зеленська заявила, що кіноіндустрія стане початком нової колаборації китайсько-українського співробітництва. А міжнародний кінофестиваль у Пекіні, за її словами, не тільки є прикладом глибокої взаємодії між кінематографістами і представниками інших сфер діяльності з Китаю і України, а й стане новою платформою в культурне співробітництво обох держав.

«Я вірю, що кіно- і телеіндустрія відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці... BJIFF стане не лише чудовим прикладом поглибленого обміну думками між кінематографістами та іншими секторами двох країн, але і важливою платформою для культурного співробітництва між Китаєм і Україною», – заявила Зеленська.

Відомо, що під час кінофестивалю відбудеться тиждень українського кіно, в ході якого пройде демонстрація таких фільмів: «Тіні забутих предків», «Кам'яний хрест», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною міткою» та інших.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм.

Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.

6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.

За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.

Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.

Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.