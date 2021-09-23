Міжнародний фестиваль імені Володимира Шинкарука: оголошено переможців (фото)

Журі конкурсу не могло дійти згоди щодо переможців, тож вручило нагороди шістьом лауреатам

У Житомирі роздали нагороди Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука. Конкурс молодих виконавців, який проходив 17-19 вересня, оцінював учасників у трьох номінаціях: конферанс, авторська й естрадна пісні.

За умовами конкурсу, його учасники мали виконати серед іншого одну з пісень Володимира Шинкарука. Це стосувалося молодих співаків як з України, так і з-за кордону.

«Конкурсанти цього року досить сильні, нам було складно розподілити місця, тому довго радилися й вирішили, що у номінації «Виконавець естрадної пісні» буде більше переможців, аніж зазвичай, але гран-прі присуджуватися не буде. Отож присуджено 2 третіх премії, 2 других премії та 2 перших премії. Це, напевно, вперше за всі роки існування конкурсу у нас так багато лауреатів. Відзначити хотілося б багатьох, особливо яскраво на фестивалі цього року представлена Луганська область», – розповіла президентка фестивалю «Пісенний Спас» Ірина Шинкарук.

Виступи учасників викликали палку дискусію серед членів журі, тож вперше в історії конкурсу в номінації «Виконавець естрадної пісні» виявилося аж шість лауреатів.

І премія: Божена Вознюк із Бердичева та палестинець Жалаль Фаттух із міста Наблус.

ІІ премія: Анастасія Смаль із Рівного та Марія Мірошниченко із смт Новопсков Луганської області

ІІІ премія: Вадим Маєвський із Полонного на Хмельниччині та Ірина Кочук-Оман із Житомира.

В номінації «Виконавець авторської пісні» перемогу святкувала

І місце: Катерина Гудим із Києва,

ІІ місце отримала львів’янка Наталя Рачун,

ІІІ місце Роман Болсуновський з Житомира.

В жанрі конферансу перші три премії отримали відповідно: Наталія Шмарко з Ірпеня, Олена Вісковатих із Житомира та Анастасія Слєсар з Чернігова.

Хедлайнером гала-концерту, який відбувся в літньому театрі «Ракушка», став засновник гуртів «Тартак» і «Був’є» Олександр Положинський. У гала-концерті також взяли участь Ірина Шинкарук у супроводі гурту «Кавйор», Алла Попова, Дмитро та Назарій Яремчуки, Олександр Зайченко, Інеса Братущик, Артем Кондратюк, а також лауреати попередніх років Алія Данилюк, Богдан Ярошинський, Єлизавета Щукіна, Дмитро Мельник, Ксенія Дорошенко, Дарина Мартинюк, Людмила Клименко, Аріна Литвинчук, гурт «FoFan», Озізі Макуба, нині відомий як Izi Mafiozo та інші.

Фестиваль «Пісенний Спас» було започатковано у 2015 році. Він названий на честь відомого барда, письменника, конферансьє і педагога, почесного громадянина Житомира Володимира Шинкарука, як залишив цей світ у 2014-му, на 61-му році життя. «Главком» є інформаційним спонсором фестивалю