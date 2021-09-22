Держкіно заборонило прокат фільму про війну на Донбасі

Офіційна причина відмови у видачі прокатного посвідчення – відсутність процедури оформлення прокаток для субтитрованих стрічок у нових положеннях закону про мову

Державне агентство України з питань кіно не видало прокатне посвідчення фільму «Зошит війни» (War Note), який був знятий з відеозаписів українських бійців.

«У нас для вас погані новини: кінопрокат стрічки «Зошит війни» завершено. Він вийшов таким коротким, адже нам не видали прокатне посвідчення у Державному агентстві України з питань кіно. Через це кінотеатри змушені були скасувати прокат та обмежитися лише кількома спеціальними показами», – повідомили на офіційній фейсбук-сторінці фільму.

Офіційна причина відмови у видачі прокатного посвідчення – відсутність процедури оформлення прокаток для субтитрованих стрічок у нових положеннях закону про мову, що вступили в дію 16 липня 2021 року.

«Фільм подивилися 991 глядач і ми вдячні кожному та кожній з вас. Але прикрість у тому, що нам вдалося зібрати для фонду «Повернись живим» лише 9910 гривень. Спробуємо надолужити у онлайні – слідкуйте за нашими новинами, вже скоро оголосимо дату онлайн-прем’єри», – зазначили у повідомленні.

Творчий колектив наголошує, що «юристи з компанії Axon Partners, які представляють наші інтереси, вважають: саме Держкіно та Міністерство культури та інформаційної політики України мали забезпечити реалізацію нових норм закону».

10 гривень з кожного квитка команда збирала для благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим» на мобільні комплекси спостереження для військових.

Фільм, створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців. Стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить.

Режисер стрічки – Роман Любий

Продюсер – Марко Супрун

Лінійні продюсери – Андрій Котляр, Володимир Тихий,

Виробництво – Babylon 13

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA у 2020-му році, де він здобув приз глядацьких симпатій та 2 спеціальні нагороди.

Партнери релізу – благодійниф фонд «Повернись живим», Міністерство у справах ветеранів.

Прем’єра за участі творчої групи відбулася 24 серпня.

Серед співавторів фільму:

Валерій Пузік: доброволець, український художник, письменник, режисер. Автор книг «Бездомні пси», «Моноліт», «Я бачив його живим, мертвим і знову живим», «Шахта. Ранкове зведення», співавтор книги «Наші Котики. Бліндаж»

Олексій Болдирєв, Малиш: старший сержант ЗСУ, снайпер, cтав відомий тим, що під обстрілами підняв український прапор над Донецьким аеропортом. Загинув в зоні АТО 9 грудня 2015 року.

Іван Матейко: підприємець, співзасновник маркетингової агенції vio.agency, доброволець, во ком. відділення взводу розвідки 4 батальйону оперативного призначення НГУ «Крук». Після АТО отримав офіцерське звання.

Володимир Небір: кіборг, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня і Нагрудним знаком «За зразкову службу».

Увесь список авторів із короткими автобіографічними довідками можна подивитися тут.

Всього таких співавторів – 18. Деякі з них – загинули на фронті. Стрічка War Note стає водночас і збірним образом українського бійця, і гарною пам’яткою про тих, кого вже нема з нами.