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    Олена Зеленська знову заговорила про офіційний статус першої леді

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    Олена&nbsp;Зеленська вважає, що першій леді потрібен офіційний статус - Олена Зеленська знову заговорила про офіційний статус першої леді
    Олена Зеленська вважає, що першій леді потрібен офіційний статус
    Фото: president.gov.ua

    На думку Зеленської, в Україні було б достатньо відокремити декілька працівників Офісу президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді

    Якщо є запит суспільства на діяльність першої леді, то логічно, щоб існував офіційний формат. Про це в інтерв'ю виданню «Фокус» сказала дружина президента Олена Зеленська.

    «Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та сама реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента у Білому домі», – сказала Олена Зеленська.

    Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити декілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.

    «Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу президента, я не можу розраховувати на весь їхній час», – сказала Зеленська.

    Зазначимо, з ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

    Також Олена Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді.

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    Теги: політика дружина Олена Зеленська перша леді
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    Олена Зеленська знову заговорила про офіційний статус першої леді