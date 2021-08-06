Олена Зеленська знову заговорила про офіційний статус першої леді

На думку Зеленської, в Україні було б достатньо відокремити декілька працівників Офісу президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді

Якщо є запит суспільства на діяльність першої леді, то логічно, щоб існував офіційний формат. Про це в інтерв'ю виданню «Фокус» сказала дружина президента Олена Зеленська.

«Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та сама реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента у Білому домі», – сказала Олена Зеленська.

Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити декілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.

«Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу президента, я не можу розраховувати на весь їхній час», – сказала Зеленська.

Зазначимо, з ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Також Олена Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді.

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