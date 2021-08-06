Олена Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді

Олена Зеленська: ініціативу з проведення саміту схвально сприйняли мої колеги, перші леді, та міжнародне експертне середовище

З ініціативи Зеленської 23 серпня вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів

Дружина президента Олена Зеленська розповіла, що на запланованому в серпні саміті перших леді та джентльменів говоритимуть про охорону здоров'я, освіту, рівні можливості та постковідну реальність. Про це вона сказала в інтерв’ю журналу «Фокус».

«Ми хочемо створити майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об'єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проектах, якими займаємося. Почну з того, що ініціативу з проведення саміту схвально сприйняли мої колеги, перші леді, та міжнародне експертне середовище. Ми задумали саміт в нелегкий період, коли карантинні обмеження у світі постійно змінюються», – зазначила перша леді України.

За її словами, на саміті частина гостей буде фізично в Києві, частина приєднається онлайн, декілька запишуть відеозвернення про намір приєднатися в подальшому.

«Думаю, колеги з країн Балтії точно будуть: Литва, Латвія, Естонія. У саміті візьмуть участь не тільки перші леді і джентльмени, а й світові експерти та представники міжнародних організацій. Найактуальніша тема у всьому світі – постковідна реальність. Світ змінився, ми зіткнулися з великою кризою, і зараз нова реальність потребує нової системи координат. Про це будемо говорити на зустрічах. Основні теми - охорона здоров'я, освіта, рівні можливості в нових умовах», – резюмувала дружина президента України.

Як відомо, з ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

До слова, Володимир Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України.

Також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

До слова, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.