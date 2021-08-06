Як носити брючний костюм із кедами: образ Олени Зеленської (фото)

Дружина президента на Хортиці «вигуляла» костюм зі спортивним взуттям

5 серпня Олена Зеленська побувала з робочим візитом на острові Хортиця. Для поїздки перша леді вибрала сучасний образ, показавши, як поєднувати брючний костюм з кедами та виглядати стильно. Фото з події вона показала в Instagram.

«Сьогодні побувала в неймовірній подорожі. Потрапила одночасно в минуле і в майбутнє. Я відвідала острів Хортиця – місце сили для кожного українця. І була вражена тим, як він змінюється, стає безбар’єрним і зручним для всіх без винятку відвідувачів», – поділилася враженнями Олена Зеленська.

Дружина президента з'явилася на публіці в оверсайз-комплекті чорного кольору, що складається з широких штанів та вільного піджака. Розбавити монолук Зеленська вирішила білою футболкою та зручними кросівками.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Україні видадуть довідник про толерантне спілкування та термінологію, пов'язану з темою безбар'єрності. Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська.

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