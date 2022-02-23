Олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео)

Рінат Ахметов заявив, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде «робити все, щоб її захистити»

Увечері у президента запланована зустріч з топовими бізнесменами країни

Мільярдер Рінат Ахметов 23 лютого повернувся з Женеви до Києва, увечері у президента запланована зустріч із топ-50 великого бізнесу. Про це пише УП.

«Обов’язково мені сказати, скільки я буду, скільки не буду (в Україні – ред.). Я був тут, буду тут. Мені здається, головне, що я роблю, а не скільки я тут перебуваю чи не перебуваю», – відповів олігарх у коментарі ЗМІ.

Бізнесмен додав, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде «робити все, щоб її захистити: захистити наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність, а найголовніше – людей».

«Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес… Людей у біді ми не залишимо», – додав Ахметов.

ЗМІ також вказує, що сьогодні в Україну повернувся олігарх Віктор Пінчук.

Віктор Пінчук в аеропорту «Київ», фото: Михайло Ткач / УП

Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині має відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни. Зустріч буде проходити в Офісі президента

Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.