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    Олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео)

    Рінат Ахметов заявив, що&nbsp;Україна наразі в небезпеці, тому він буде &laquo;робити все, щоб її захистити&raquo; - Олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео)
    Рінат Ахметов заявив, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде «робити все, щоб її захистити»
    скріншот з відео УП

    Увечері у президента запланована зустріч з топовими бізнесменами країни

    Мільярдер Рінат Ахметов 23 лютого повернувся з Женеви до Києва, увечері у президента запланована зустріч із топ-50 великого бізнесу. Про це пише УП.

    «Обов’язково мені сказати, скільки я буду, скільки не буду (в Україні – ред.). Я був тут, буду тут. Мені здається, головне, що я роблю, а не скільки я тут перебуваю чи не перебуваю», – відповів олігарх у коментарі ЗМІ.

    Бізнесмен додав, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде «робити все, щоб її захистити: захистити наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність, а найголовніше – людей».

    «Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес… Людей у біді ми не залишимо», – додав Ахметов.

    ЗМІ також вказує, що сьогодні в Україну повернувся олігарх Віктор Пінчук.

    Віктор Пінчук в аеропорту «Київ», фото: Михайло Ткач / УП
    Віктор Пінчук в аеропорту «Київ», фото: Михайло Ткач / УП

    Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині має відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни. Зустріч буде проходити в Офісі президента

    Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

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    Теги: Рінат Ахметов олігархи Віктор Пінчук
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    Олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео)